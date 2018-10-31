إسرائيل توقف المنح الإنسانية لطالبي اللجوء من دارفور

إسرائيل تعتزم دراسة الوضع في السودان وتحسنه
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية ، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واثنان من كبار الوزراء ، عقدو اجتماعين لمناقشة قضية دارفور خلال الأسبوعين الماضيين.
وأوضحت الصحيفة بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية إن إسرائيل تعتزم دراسة الوضع في السودان وتحسنه . ونقلت الصحيفة عن مصادر إن نتنياهو قرر إيقاف المنح الإنسانية لطالبي اللجوء من منطقة دارفور.مشيرة إللى أن القرار يبطل مزايا العمل والحصول على التأمين الصحي التي كان يتمتع بها طالبي اللجوء بجانب السماح لهم بالخروج وإعادة الدخول إلى إسرائيل.
صحيفة الانتباهه.