صناع السوق : إجراءاتنا أدت لإنخفاض تهريب الذهب

بنك السودان هو الجهة المنوط بها توفير الإحتياجات الأساسية للمواطن
كشفت آلية تحديد سعر الصرف “صناع السوق” بان الإجراءات الأخيرة التي وضعتها لتثبيت سعر الصرف أدت إلي الحد من تهريب الذهب بجانب زيادة حصائل الصادر وذلك من خلال الأسعار المجزية التي تم تحديدها لسعر الصرف .
وطالب عبد الحميد سراج الناطق الرسمي بإسم الآلية في تصريح لـ(smc) بضرورة إعطاء الآلية الفرصة الكافية بغرض تحقيق التغيير الحقيقي بتثبيت أسعار الصرف ، كاشفاً أن السياسات التي وضعتها الآلية ساهمت في توفير موارد كبيرة وزاد : إن بنك السودان هو الجهة المنوط بها توفير الإحتياجات الأساسية للمواطن من قمح ودواء وغيره .
ولفت سراج إلي إن العاملين بالآلية يعتبرون جهة مستقلة تعمل في مجال العمل الإقتصادي .
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