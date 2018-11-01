كوش نيوز: الدولار يرتفع مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء

رتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الأربعاء، مقارنة مع سعر يوم الثلاثاء في تعاملات السوق الحرة، وباتت الأسعار تختلف بين السوق الرسمية لصناع السوق والموازية، ليسجل سعر الدولار أعلى مستوى له في تاريخه مقابل الجنيه السوداني.
يوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 50.50 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 13.45 جنيه، للتعاملات النقدية
يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 50.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 13.33 جنيه، للتعاملات النقدية
يوم الإثنين 29 أكتوبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 49.50 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 13.20 جنيه، للتعاملات النقدية
يوم الأحد 28 أكتوبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 49.50 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 13.20 جنيه، للتعاملات النقدية
يوم الخميس 25 أكتوبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 49.50 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 13.20 جنيه، للتعاملات النقدية
بنك السودان المركزي أعلن صباح يوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018 أسعار لجنة (صناع السوق) ، على أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.87 جنيه.
أحمد الفاضل
الخرطوم (كوش نيوز)