كشف الرئيس السوداني عمر البشير عن سر ارتياحه ومحبته للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
حيث ذكر بأنه كانت تجمعه علاقات كبيرة مع عدد من الضباط السودانيين الذين عاصروه في كليات العسكرية والمخابرات قبل أن يتولى رئاسة مصر.
وأضاف البشير بأن هؤلاء الضباط عكسوا صورة كاملة للرئيس السيسي موضحين بأنه شخصية جادة ومتدينة وقال (هذا ما أثبتته الأيام خلال أول زيارة له للسودان) .
ووصف البشير زيارة السيسي للسودان بالزيارة التاريخية حيث اتخذ قرار زيارته للخرطوم بنفسه وحضر إليها دون مقدمات للمراسم وبدون حراسة وإجراءات أمنية مضيفاً قوله (رئيس يتعامل بهذه الروح لا تملك إلا أن تحبه وتستريح له) .
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: البشير يكشف سر حبه الكبير للسيسي وارتياحه لشخصيته
3 التعليقات
محمد علي
2018/11/01 at 7:05 ص (UTC 2) رابط التعليق
سبحان الله.. نفس تدينك يا البشير
طاغية يحب طاغية ويدافع عنه
ابوعبدالله
2018/11/01 at 7:21 ص (UTC 2) رابط التعليق
الطيور على اشكالها تقع
ابوعبدالله
2018/11/01 at 7:38 ص (UTC 2) رابط التعليق
لا علاقات مع كيان محتل
ما لم يتم انهاء احتلال حلايب وشلاتين وابورماد مع الاعتذار
يجب اغلاق الحدود