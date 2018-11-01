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سياسية

2018/11/01

2018/11/01


مصر تمنح (35) ألف سوداني تأشيرة دخول لأرضيها شهرياً



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كشف القنصل العام بالسفارة المصرية بالخرطوم، القنصل أحمد عدلي إمام، عن تردد (200) ألف سوداني على مباني القنصلية للحصول على تأشيرة دخول لمصر .

وكشف عن منح (1200) سوداني تأشيرة دخول يومياً، وأضاف عدلي قائلاً: (مفيش سفارة في الدنيا غيرنا بتدي “35” ألف تأشيرة شهرياً)، وتابع: (هذا يعضد مدى تلاحم الشعبين)، مشيراً وبحسب صحيفة آخر لحظة الى وجود (5) ملايين سوداني يقيمون في مصر) .

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

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        Sabir

        2018/11/01 at 12:56 م (UTC 2) رابط التعليق

        35 ألف ( تأشيرة ) شهرياً ..
        هؤلاء ( هم ) الخاضعون لإجراءات التأشيرة ..
        وغيرهم ( من ) النساء ( كل الأعمار ) دخولهن ( مصر ) لا يحتاج لتأشيرة ..
        الأطفال والصبيان ( والشباب ) دون الثامنة عشر ( والشيوخ فوق الخمسين ) لا يحتاجون لتأشيرة ( دخول ) لمصر ..
        جميعهم ( يدخلون مصر ) إن شاء الله آمنين ..
        ..
        ..
        والتأشيرة ..
        بالمجان ..

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