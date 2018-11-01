مصر تمنح (35) ألف سوداني تأشيرة دخول لأرضيها شهرياً

كشف القنصل العام بالسفارة المصرية بالخرطوم، القنصل أحمد عدلي إمام، عن تردد (200) ألف سوداني على مباني القنصلية للحصول على تأشيرة دخول لمصر .
وكشف عن منح (1200) سوداني تأشيرة دخول يومياً، وأضاف عدلي قائلاً: (مفيش سفارة في الدنيا غيرنا بتدي “35” ألف تأشيرة شهرياً)، وتابع: (هذا يعضد مدى تلاحم الشعبين)، مشيراً وبحسب صحيفة آخر لحظة الى وجود (5) ملايين سوداني يقيمون في مصر) .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
Sabir
2018/11/01 at 12:56 م (UTC 2) رابط التعليق
35 ألف ( تأشيرة ) شهرياً ..
هؤلاء ( هم ) الخاضعون لإجراءات التأشيرة ..
وغيرهم ( من ) النساء ( كل الأعمار ) دخولهن ( مصر ) لا يحتاج لتأشيرة ..
الأطفال والصبيان ( والشباب ) دون الثامنة عشر ( والشيوخ فوق الخمسين ) لا يحتاجون لتأشيرة ( دخول ) لمصر ..
جميعهم ( يدخلون مصر ) إن شاء الله آمنين ..
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والتأشيرة ..
بالمجان ..