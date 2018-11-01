جديد آبل.. أجهزة أعلى كلفة ومصنوعة من مواد أعيد تدويرها

قدّمت #آبل في نيويورك نموذجا جديدا من الكمبيوتر المحمول الخفيف “ماكبوك اير” مصنعا من الألمنيوم الذي أعيد تدويره بنسبة 100%،
فضلا عن نسخة محدّثة من جهاز “ماك ميني” المصغّر والجهاز اللوحي “ماك برو” بأسعار أعلى من النسخ السابقة.
وبعد 10 سنوات على تقديم أول حاسوب #ماكبوك_اير، وقتها تحت إدارة ستيف جوبز الذي توفي في العام 2011، كشف خلفه تيم كوك النقاب عن نسخة جديدة من هذا الجهاز الذي لا تتخطى سماكته 1.56 سنتمتر، في مقابل 1.94 سابقا.
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وقد صنع هذا النموذج من الألمنيوم الذي أعيد تدويره بنسبة 100%، فضلاً عن بلاستيك خضع لإعادة تدوير بنسبة 35% مع بصمة كربون مخفضة إلى النصف، بسحب “آبل”.
وفي نيسان/أبريل 2017، أعلنت “آبل” أنها تسعى إلى اعتماد نظام إنتاج دائري لهواتف “آي فون” لصنع الأجهزة الجديدة من عناصر أعيد تدويرها.
وليست “آبل” المجموعة الوحيدة التي تعتمد هذه الاستراتيجية المراعية للبيئة، غير أن تقريرا صادرا عن منظمة “غرينبيس” في العام 2017 أفاد بأنها من أكثر الشركات التكنولوجية مراعاة للبيئة.
وقدّمت “آبل” الثلاثاء جهاز #ماك_ميني بنسخة مصنوعة من الألمنيوم الذي أعيد تدويره بالكامل والبلاستيك المستخدم بنسبة 60%، فضلا عن نسخة جديدة من الجهاز اللوحي #آيباد_برو ذات القدرات المعززة من حيث الصورة وسرعة المعالجة.
آيباد برو
وقد رفعت “آبل” أسعار منتجاتها الجديدة إلى 1199 دولارا لحاسوب “ماكبوك اير” (أي أكثر بـ200 دولار من النسخة الحالية) و799 لـ”ماك ميني” في مقابل 499. أما “آي باد برو”، فقد زاد سعره من 649 إلى 799 دولارا.
العربية نت