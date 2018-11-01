بدء محاكمة (4) نظاميين بحلاقة رؤوس الشباب في الشارع العام

خاطبت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمام القاضي عاطف محمد عبد الله وحدات عسكرية ينتمي إليها 4 نظاميين لإحضارهم للجلسات.
وكانت جلسة أمس محددة للسير في إجراءات البلاغ وتم تأجيلها لغياب المتهمين.
وبحسب البلاغ المدون، كان المتهمون يرتدون زياً نظامياً ويستقلون عربات الدفع الرباعي ويتجولون في الأسواق ويقومون بترويع وحلق رؤوس المارة من الشباب الذين يحلقون حلاقات غريبة في مناطق متفرقة بالخرطوم، بالإضافة إلى السيدات اللائي يرتدين ملابس ضيقة ويقومون بضربهن. ونفى القائد الأعلى لقوات الدعم السريع حميدتي دقلو، أن الذين قاموا بارتكاب الأحداث لا ينتمون لقوات الدعم السريع.
السوداني.