هاتف نوكيا 6.1 يحصل على “أندرويد باي 9”

أعلنت HMD Global المطورة لأجهزة هواتف نوكيا بأن الهاتف الذكي Nokia 6.1 قد بدأ باستقبال نظام التشغيل
“أندرويد باي 9” Andorid Pie بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول، وبالتالي فإنه يعتبر ثاني هاتف ذكي ضمن محفظة الشركة يتلقى أحدث إصدار من أندرويد خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهر من وصول التحديث إلى هاتف نوكيا 7 بلس Nokia 7 Plus.
ويأتي الهاتف الذكي الجديد محملاً بأحدث البرامج من “غوغل”، كما يعزز المزايا المتواجدة في نظام التشغيل “أندرويد 8.0 أوريو”، ويركز نظام التشغيل “أندرويد باي 9” على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مما يمنح المستخدمين تجارب شخصية أكثر تخصيصاً.
ويعتبر الهاتف الذكي نوكيا Nokia 6.1 أسرع من الهاتف الذكي السابق بنسبة 60%، وذلك بفضل تضمنه معالج Snapdragon 630 من شركة كوالكوم، كما يقدم الآن مزايا محسنة تشمل البصريات المزدوجة Dual-Sight وبصريات ZEISS ومنفذ الشحن السريع USB-C، والصوت المكاني من نوكيا وتجارب نقية وآمنة ومواكبة لآخر التحديثات من نظام التشغيل أندرويد أوريو.
وقد تم اختيار الهاتف من قبل “غوغل” للانضمام إلى عائلة “أندرويد ون Android One”، وتساعد تقنية App Action، وهي الميزة الجديدة والفريدة للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل “أندرويد ون” وهواتف “غوغل بيكسل Google Pixel” التي تعمل بنظام التشغيل “أندرويد باي”، المستخدمين على إنجاز المهام بصورة أسرع من خلال التنبؤ بخطوتهم التالية وعرض الإجراء المناسب على الفور.
وعلاوة على ما تقدمه البطارية في الهاتف الذكي نوكيا Nokia 6.1 من مزايا متفوقة وعمر طويل، فإن البطارية أصبحت أكثر كفاءة وقوة مع نظام التشغيل الجديد “أندرويد باي 9” بفضل ميزة Adaptive Battery، وهي الميزة التي تستخدم تقنيات التعلم العميق لفهم أنماط الاستخدام وتحديد أولوية طاقة البطارية وتخصيصها لأهم التطبيقات.
ومن بين المزايا الأساسية في نظام التشغيل “أندرويد باي”:
• الشرائح Slices:
تقوم هذه الميزة بتحديد المعلومات ذات الصلة بالتطبيقات المفضلة وجعلها أكثر سهولة في الوصول إليها عند احتياجها.
• السطوع المتكيف Adaptive Brightness:
تعمل هذه الميزة تلقائياً على ضبط سطوع الهاتف عبر التعلم من طريقة استخدام الإعدادات المختلفة في الهاتف الذكي.
• البطارية القابلة للتكيف Adaptive battery:
وهي الميزة التي تستخدم قدرات التعلم العميقة لفهم أنماط استخدام البطارية ووضع أولوية استخدام البطارية للتطبيقات الهامة.
• تطبيق App Actions:
يساعد في تنفيذ المهام بشكل أسرع عبر توقع خطوتك المقبلة وعرض المهمة التالية على هاتفك الذكي.
• نظام الملاحة الجديد:
زر مفرد على الشاشة الرئيسية يقدم تنبؤات ذكية واقتراحات (تمكين المستخدم).
العربية نت