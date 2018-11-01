ايلا يجدد الالتزام بمعالجة مشاكل الموسم الزراعي

ايلا قطع بالتزام حكومة الولاية بتوفير الأمن
جدد الدكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة التزام حكومة الولاية بمعالجة كافة القضايا التي تعترض الموسم الزراعي من توفير سيولة ومعالجة إختاقات الري.
جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم برئاسة امانة حكومة الولاية بمدني اجتماع اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي بحضور أعضاء لجنة الزراعة بالمجلس الوطني، وشدد على ضرورة إكمال النقص في تقاوى القمح والتنسيق بين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي ومؤسسات التمويل الأصغر لتوفير التمويل للمزارعين، وقطع بالتزام حكومة الولاية بتوفير الأمن .
سونا.