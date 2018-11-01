قوش يُعلن إسقاط البلاغات المدونة ضد الصحفيين والصحف

قوش: هناك هجمة لاختراق المجتمع الصحفي
أعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات، الفريق أول مهندس، صلاح عبدالله “قوش”، عن إسقاط جميع البلاغات المدونة ضد الصحفيين والصحف لدى المحاكم من قبل جهاز الأمن، معلناً بدء مرحلة جديدة مع الإعلام بعد التوقيع على ميثاق الشرف الصحفي.
وقال قوش خلال مخاطبته، الخميس، حفل توقيع ميثاق الشرف الصحفي بالبرلمان، لسنا معزولين عن البيئة الإقليمية والدولية التي يُعاد تشكيلها وترتيبها بما يخدم أمن إسرائيل وأجندات ومصالح دول بعينها.
وأفاد أن هناك هجمة لاختراق المجتمع الصحفي واستقطاب الصحفيين، داعياً إلى الصحفيين تأمين أنفسهم، وأعلن التزام الجهاز بروح ميثاق الشرف الصحفي، وننتظر أن نرى اللجنة الصحفية المختصة ترصد الصحف وتنبه وتحاسب وتعاقب وتطبق روح ونصوص الميثاق.
وأضاف “وإذا أخفقت اللجنة ولم تضطلع بدورها فلن نبقى نتفرج وسنقوم بواجبنا”.
حسن نية
وأعلن قوش كبادرة حسن نية عن إيقاف إجراءات كافة البلاغات المفتوحة بواسطة الجهاز بخصوص قضايا نشر وحفظها، كما أعلن رفع الحظر عن برنامج “حال البلد”، بقناة “S24” والنظر في بعض القضايا المتعلقة ببعض الصحفيين.
إلى ذلك دعا النائب العام، عمر أحمد، الصحفيين إلى الالتزام بميثاق الشرف الصحفي، مشيراً إلى أهمية أن يكون هو الآلية من أي تغول على الحريات.
وقال أحمد إن الدستور نص على الحريات ولكن مقابلها حقوق، مضيفاً أن المادة “4” في الميثاق تتعلق بممسكات الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أهمية إخلاص النية وتحديد الآلية، قائلاً “تعدد الآليات لا ينجح العمل”، متعهداً أنه بإنزال الميثاق لن تتدخل النيابة.
ووقع اتحاد الصحفيين السودانيين وجهاز الأمن والمخابرات والبرلمان ورؤساء تحرير الصحف، على ميثاق الشرف الصحفي، بحضور رئيس الوزراء، معتز موسى.
شبكة الشروق