الصناعة: السودان يستورد 70% من حاجته للأدوية

قال وزير الدولة بوزارة الصناعة والتجارة د.أبو البشر عبد الرحمن، إن السودان ينتج 30 بالمئة فقط من حاجته من الدواء بينما
يستورد 70 بالمئة من الأدوية من الخارج، مؤكداً أن توطين الصناعات الدوائية من أهم المشروعات في ميزانية 2019.
والتقى عبد الرحمن بمكتبه بالخرطوم، أمس، وفد شركة الحكمة للصناعات الدوائية الأردنية برئاسة باسل زيادة نائب الرئيس لإقليم شرق المتوسط، موضحاً أن خطة الوزارة توطين الصناعات الدوائية وتذليل كل العقبات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف. وقال إن الحل الاستراتيجي لمشكلة الدواء هو توطين الصناعات الدوائية، مقراً بأن صناعة الدواء في السودان تواجه صعوبات وتحديات وهي بحاجة إلى دعم. وأكد عبدالرحمن، توافر الإرادة السياسية لتوطين الصناعات الدوائية بحل كل العقبات التي تواجه تحقيق هذا الهدف.
من جهته، قال رئيس وفد الشركة باسل زيادة، إن صناعة الدواء في السودان تواجه تحديات كثيرة أبرزها ارتفاع كلفة الإنتاج واستيراد المواد الخام للتصنيع لجهة أنها تستورد بالعملة الحرة. ودعا إلى أهمية معالجة هذه التحديات حتى تلعب الصناعات الدوائية دوراً في سياسة الصادرات السودانية. وأوضح أن صادرات شركة الحكمة للصناعات الدوائية تمثل سبعة بالمئة من صادرات الدولة الأردنية، وأنها أصبحت رافداً أساسياً للدولة الأردنية من العملات الصعبة.
الجريدة