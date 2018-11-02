الغرامة ل 15 شاباً ضبطوا وهم يتعاطون المخدرات بأم درمان

غرمت محكمة النظام العام بأم بدة عدد 15 شاباً مبلغ وقدره خمسة ألف جنيه لكل منهم و السجن ستة أشهر
بعد أن تم ضبطهم يتعاطون المخدرات بأم درمان. وتشير التفاصيل عندما قامت شرطة المكافحة بحملة كبرى استهدفت عدداً من المواقع فتم القبض على المتهمين وبعد توجيه التهمة لهم بواسطة النيابة المختصة حول البلاغ للمحكمة ووضع الملف أمام القاضي جامع علي حيث تم سماع جميع الحيثيات صدر القرار السابق ذكره حيث توصلت – وفق الدار – المحكمة التي أدانت المتهمين تحت نص المادة 20/أ التعاطي من قانون المؤثرات العقلية.
صحيفة الدار