المدير السابق للأمن الاقتصادي: البلد فجأة تصحى تلقى بنك حكومي تم بيعه بدون علم المالية أو علم أكبر زول فيها

شدد المدير السابق للأمن الاقتصادي اللواء معاش عبد الهادي عبد الباسط على أن الوضع الاقتصادي بالبلاد منهار، وأرجع ذلك
للتدهور في النظام المالي والاداري والنقدي ودلل على ذلك ببيع بنك الثروة الحيوانية دون علم وزارة المالية والبنك المركزي، وقال في مؤتمر الحركة الإسلامية بولاية الخرطوم أمس بقاعة الصداقة (البلد فجأة تصحى تلقى بنك حكومي تم بيعه بدون علم المالية أو علم أكبر زول فيها) وقلل مدير الامن الاقتصادي السابق من تبني الحكومة للصادرات لقيادة اقتصاد البلاد وقطع بأن اي محاولات علاج للاقتصاد لن تنجح طالما ان البلاد تعاني من انهيار نظامها الاداري والمالي والنقدي ورهن اصلاحها باعادة ثلاث مؤسسات وهي النقل الميكانيكي، النقل والمهمات، ديوان شؤون الخدمة، وتابع (حلينا مؤسسات الضبط الرئيسية وقعدنا في السهلة) وسخر من الطاقم الاقتصادي الذي ظل طوال السنوات الماضية يؤكد ان الازمة الاقتصادية بسبب فقدان خزينة الدولة لموارد البترول بسبب انفصال الجنوب وتابع (اكثر سنوات حدثت فيها قفزة في الناتج القومي والدولار نزل الى 2 جنيه ماكان في بترول ولا ذهب وانما الضبط الاداري) ووصف وزارة المالية بأنها عمدة بلا أطيان بسبب تجنيب الوزارات والمؤسسات الحكومية لايرادتها وكشف عن حجم الاموال التي صرفت على المباني الحكومية تحت التشييد تبلغ 5 مليار دولار وطالب باصدار قرار فورا بايقافها وتوقع أن يؤدي ذلك الى هبوط سعر الدولار الى أقل من 5 جنيهات.
الجريدة