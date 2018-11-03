البشير: «الشيوعية موجودة من زمان وهي الإلحاد زاتو»

قلل رئيس الجمهورية عن ما يثار عن انتشار الألحاد والمخدرات، وصوب انتقادات لاذعة للحزب الشيوعي السوداني وقال لدى مخاطبته مؤتمر الحركة الإسلامية ولاية الخرطوم بقاعة الصداقة أمس: «الشيوعية موجودة من زمان وهي الإلحاد زاتو» .
واكد البشير نجاح مشروع الحركة الإسلامية في السودان ودلل على ذلك بمقارنة عدد المساجد و روادها قبل وبعد الأنفاذ، وأضاف البشير: النفاق في عهد الرسول كان موجوداً وبلغ عدد المنافقون والذين في قلوبهم مرض 300 منافقاً فضلاً عن وجود «صعاليك يعاكسون النساء» حتى نزلت الأيات «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» .
وقال البشير وبحسب صحيفة الجريدة، لسنا طلاب سلطة وإنما هدفنا حماية بيضة الدين فكانت هنالك حرباً شعواء على قوانين الشريعة واسموها بقوانين سبتمبر وهم يريدون بذلك محو الدين عن السودان، وكنا ندرك أن الأمر لم يكن سهلاً والطريق مليء بالابتلاءات، وطالب عضوية الحركة الإسلامية بعدم الانهزام والتسليم وفشل المشروع .
الخرطوم (كوش نيوز)