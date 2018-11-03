البشير: المتربصين ما خلو حاجة ما جربوها معانا

دعا رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، قيادات الحركة الإسلامية إلى عدم الالتفات إلى كلام القيل والقال،
وقال: “والله ما بسمع كلام القيل والقال في إخواني، وبكون حريص ما يكون عندو أثر في معاملتي مع إخواني التانيين”، وأشار البشير لدى مخاطبته المؤتمر التاسع للحركة الإسلامية بولاية الخرطوم بقاعة الصداقة أمس، إلى الأرقام المتداولة حول المخدرات والإلحاد، قاطعاً بأن الظاهرتين ليست بجديدتين.
وأشار الرئيس بحسب صحيفة آخر لحظة إلى ارتفاع المستوى المعيشي عند الناس، وقال: “أمبارح كنت ماشي لفاتحة في الثورة أم درمان، مشوار مفترض يأخد 15 دقيقة أخد مني ساعة كاملة وقدامي عربية نجدة وموتر سارينة”، وأضاف “كل ما نقول عملنا وعملنا بقولو بنمتن على الشعب السوداني عشان نسكت ونحن ما حنسكت عملنا في شتى المجالات”.
وفي سياق آخر قال البشير ما جينا طلاب سلطة ولم تكن هي الهدف إنما هي وسيلة لحماية الدين في البلاد، وتابع: “رغم التحديات والكيد والمؤامرات والحرب نحن على الطريق الصحيح وما زلنا واقفين، وقال: “المتربصين ما خلو حاجة ما جربوها معانا وكلها اتكسرت وحنكسره”.
صحيفة الصيحة