بالفيديو .. جمعة يوضح .. هل صحيح أن النبي دعا ربه أن يعيش مسكينا؟

قال الدكتور على جمعة – مفتى الجمهورية السابق وعضة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف – إنه ورد عن النبى فى الحديث النبوي الشريف عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).. ورواه ابن ماجه.
وعرف جمعة “المساكين” من خلال فيديو أذيع عبر الصفحة الرسمية لفضيلته عبر موقع يوتيوب أمس قائلاً: المسكين المحمود هو المتواضع مع الناس صاحب القلب الرحيم مع العباد وهو أيضا حسن الأخلاق وكذلك الخشوع لله عز وجل ليس المراد بالمسكنة “الشخص المعدم” عدم المال أو الفقر.
وللتعرف على المزيد من الصفات المحمودة وغير المحمودة للمساكين وكيف كان تمقل الأخلاق البنوية الشريفة هذا الوصف، يمكنكم مشاهدة الفيديو التالى..
مصراوي