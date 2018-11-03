الصادق المهدي: سأتحاور مع المؤتمر الوطني فور وصولي للبلاد

اعترف الصادق المهدي رئي حزب الأمة القومي إمام الأنصار بأن هناك حوارات ثنائية تمهيدية سيجريها مع المؤتمر الوطني
فور عودته للبلاد وقال المهدي أن نداء السودان لا يمانع من أي حوارات مع الوطني شريطة الالتزام بالمبادئ المشتركة .
وقلل من ضعف المعارضة وأكد أنها أجبرت النظام على تغيير جلده اربع مرات وجزم المهدي بأن هناك سبعة استحقاقات للانتخابات إذا توافرت فهي انتخابات وإذا غابت فهي طبخات ولا يشترك فيها إلا النظام وترلاته ودلف المهدي إلى الشان التنظيمي لحزبه وقال أنه حال عودته سيتشترك في التحضير للمؤتمر العام الثامن وعن القيادات التي خالفت خط الحزب في المرحلة الماضية سخر المهدي منهم وقال إن المؤلفة جيوبهم انحرفوا عن رسالة الحزب .
وقال أن حزبه لا يضره فراق مخالفين عاد أغلبهم إلى الحظيرة بحسب صحيفة الأخبار في وقت تمزق فيه الحزب الحاكم رغم ما عنده من مال ووظائف يضرب بها المثل وقال المهدي: (إن الذين يتهمونني بالرمادية يريدونني أن أقف مواقف متطرفة) وهذا لن يحدث.
الخرطوم (كوش نيوز)