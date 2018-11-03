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جرائم وحوادث

2018/11/03

2018/11/03


لسكره واعتدائه على الأهالي .. شاب يقتل سودانيا في عين شمس


جريمة - قتل - اصابة

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تباشر نيابة عين شمس، برئاسة المستشار شريف عيسوي رئيس النيابة، التحقيق مع شاب لاتهامه بقتل آخر يحمل الجنسية السودانية.

وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت بتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة بين 3 شباب من أهالي المنطقة، و3 أشخاص يحملون الجنسية السودانية بسبب قيام السودانيين بالاعتداء على الأهالي وتحطيم عدد من المحال التجارية أثناء سيرهم مخمورين.

وتبين من التحريات قيام المتهم الرئيسي و2 آخرين باعتراض طريق الطرف الآخر وطالبهم بالتوقف وعدم الاعتداء على المواطنين، فنشبت مشاجرة بينهم اعتدى خلالها المتهم الأول على المجني عليه بالضرب باستخدام «حديدة» فسقط قتيلا.

وتم ضبط المتهمين الثلاثة وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق.

بوابة فيتو

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