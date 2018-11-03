السعودية: أمطار غزيرة تضرب مكة وجدة

شهدت منطقة مكة المكرمة، يوم السبت، هطول أمطار تراوحت ما بين بين خفيفة إلى متوسطة،
فيما تعرضت محافظة جدة لأمطار غزيرة على أحياء متفرقة منها، وتركزت غزارتها في أحياء وسط وجنوب وشرق المحافظة، بينما شهدت أجزاء من غرب وشمال المحافظة أمطاراً متوسطة.
وأشار المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أن فرق الدفاع المدني بالمحافظة انتشرت لمواجهة أي حالة طارئة. وأضاف أن “كافة القطاعات التي تعمل سوياً مع الدفاع المدني تعاونت لتنفيذ خطة الأمطار المعتمدة من أمير منطقة مكة المكرمة”،
وأكد المتحدث “أنه في ظل الحالة الجوية الطارئة، ارتفعت وتيرة التنسيق بين مركز القيادة والتحكم بالدفاع المدني بالمنطقة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لنقل التنبيهات والتحذيرات الخاصة بالحالة الجوية على مستوى المنطقة”.
منوهاً إلى أنه تتم متابعة حالة الطقس من خلال البوابة الإلكترونية للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بنظام الإنذار المبكر.
وقال “في ظل هطول الأمطار شهدت محافظة جدة، السبت، تجمعات للمياه كانت طبيعية، وتعاملت معها أمانة المحافظة وأنهت العديد منها، فيما تلقى مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة عدداً من البلاغات التي مررت في حينها للجهات المختصة.
شبكة الشروق