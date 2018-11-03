الجمارك: إحباط تهريب أكثر من (37) مليون يورو و(2,9) مليون دولار

تمكنت هيئة الجمارك والأذرع المساعدة لها في مكافحة التهريب من ضبط مبلغ (2) مليون و963 ألف دولار و(37)
مليون ومائتي ألف يورو بجانب مليون و411 ألف ريال سعودي وكميات كبيرة من العملات الاجنبية في الفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر من العام الحالي.
وكشف تقرير تحصلت عليه (smc) عن ضبط الهيئة خلال الفترة المذكورة (70) كيلو من الذهب و(14,85) كيلو فضة بجانب (2) كيلو من الزئبق و (43400) قطعة من الأحجار الكريمة، وضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والوقود والمنتجات الزراعية، فضلاً عن ضبط (3532) جوال سكر و(1239) جوال من الذرة والسمسم و(620) برميل من الوقود فضلاً عن إحباط (1320) رأس من الأبل.
وأشار التقرير إلى ضبط (35) قطعة من العاج “سن الفيل” و(1916) قطعة من الجلود و(13165) جهاز موبايل و(6676) صندوق إسبيرات و(16,000) من الحبوب المخدرة بالإضافة إلى عشرات الآلاف من رؤوس الحشيش، وأكد التقرير مضي الهيئة قدماً في مجال حماية الحدود وسد منافذ التهريب.
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