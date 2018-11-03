مبارك الفاضل يدعو لتوسيع الحوار حول الدستور وقانون الإنتخابات

دعا مبارك الفاضل القيادي بحزب الأمة بالإسراع في تحقيق السلام وإستئناف مفاوضات المنطقتين
في أقرب فرصة ممكنة، في وقت طالب فيه بتوسيع الحوار مع الممانعين حول قضايا الدستور وقانون الإنتخابات بجانب تسريع إجراءات التحول الديمقراطي.
وقال الفاضل في تصريح لـ(smc) أن تقديم تنازلات حقيقية لتحقيق السلام يحتاج لإرادة سياسية وعزيمة قوية من الحكومة والمعارضة، مبيناً أن وقف العدائيات من الطرفين يمثل نوايا صادقة تجاه إستكمال حلقات السلام بالبلاد والخروج من مربع النزاعات والتقدم في إتجاه تحقيق الأمن والعدالة في توزيع الموارد ومعالجة آثار الحروب بمناطق المتأثرين والسمو فوق الجراحات.
ودعا الفاضل لإرساء دعائم نظام سياسي مستقر لا يقصي أحداً ويستوعب مطلوبات المرحلة الجديدة القائمة علي التوافق الوطني والنظر لمعالجة قضايا البلاد من منظور إيجابي.
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