النائب العام المغربي يزور الخرطوم يوم الإثنين

يصل إلى الخرطوم يوم الإثنين المقبل محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة المغربي الوكيل العام للملك
، في زيارة تستغرق خمسة أيام يلتقي خلالها عدد من المسؤولين بالدولة.
وقال مولانا عمر أحمد محمد النائب العام في تصريح بحسب (smc) أن زيارة النباوي تشمل لقاءات مع المسؤولين برئاسة الجمهورية ورؤساء القضاء والمجلس الوطني ووزارة العدل إضافة إلى نقيب المحامين.
وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين السودان والمغرب في الجانب العدلي عامة والنيابة العامة بصفة خاصة بإعتبار أن فصل النيابة العامة بالمغرب جاء بالتزامن مع فصلها عن وزارة العدل بالسودان . وأضاف: “النائب العام المغربي حريص على الوقوف على تجربة النيابة بالسودان”.
وكشف مولانا عمر أحمد عن ابتعاث عدد من السودانيين للتدريب بمعهد المغرب.
وكان السودان والمغرب قد وقعا فبراير الماضي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مذكرة تفاهم من اجل تعزيز اواصر التعاون في مجال النيابة العامة .
واتفق الطرفان خلال توقيعهما على المذكرة على تعزيز وتعميق التعاون المشترك في مجال النيابة العامة في البلدين على ان يشمل التعاون مجالات تبادل المعلومات بشأن القوانين ونظم العدالة وبناء قدرات وتبادل الخبرات.
الخرطوم (كوش نيوز)