وزير النقل يتفقد محطة السكك الحديد البديلة

تفقد وزير النقل والتنمية العمرانية حاتم السر علي محطة الشجرة لركاب السكة الحديد وهي المحطة البديلة لمحطة
بحري لنقل ركاب قطار الجزيرة رافقه خلالها السادة وزراء الدولة عادل حامد دقلو واللواء ركن (م) عمران يحيى ووكيل الوزارة دكتور جلال الدين شلية والمهندس إبراهيم فضل مدير هيئة السكة الحديد.
ووقف الوفد على سير العمل بالمحطة واستمعوا الى شرح مفصل من المهندسين الذين ذكروا بأن المحطة تعتبر أساسية وبمواصفات حديثة وتربط جنوب الخرطوم بولايات الجزيرة والنيل الأبيض وكردفان.
وأفاد إبراهيم فضل بحسب سونا – بأن السكة الحديد ماضية في إنفاذ خططها الاستراتيجية للنهوض بالنقل السككي، وأن العمل بالمرحلة الأولى قارب على الانتهاء، تليها مرحلتان حتى اكتمال المشروع، وأن هنالك تخفيضا في زمن رحلة القطار يقدر بساعة بعد بدء الرحلات من محطة الشجرة الى الجزيرة.
الخرطوم (كوش نيوز)