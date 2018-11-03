الشعبي يطالب بإلغاء القوانين المقيدة للحريات ومكافحة الفساد

قال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، “الأمين عبد الرازق”، إن خفض الإنفاق الحكومي الذي أعلنه رئيس الجمهورية
يتسق تماماً مع أطروحات حزبه الرامية إلى إصلاح حال البلاد، مطالباً بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، بجانب العمل على مكافحة الفساد.
وأكد “عبد الرازق”، خلال التنوير الذي قدمه في المنبر الدوري للحزب بشمال دارفور، أمس (الجمعة)، أكد وقوف الحزب مع مكافحة الفساد وبرنامج إصلاح أجهزة الدولة لا سيما خفض الإنفاق الحكومي.
وقال: إن قضايا معاش الناس والحريات وإحلال السلام ستظل من أولويات الحزب، مستعرضاً الجهود المبذولة من قبل الحزب والمبادرات المطروحة في هذا الشأن.
وجدد “عبد الرازق”، تمسك حزبه بالحوار الوطني باعتباره المخرج الأساسي لكافه قضايا البلاد، مشيراً إلى مشاركة حزبه في حكومات الوفاق الوطني ببعض ولايات السودان بأربعة وزراء.
ونوه إلى وجود تنسيق وتعاون مع القوى السياسية المختلفة بالبلاد، من أجل القضايا الوطنية.
المجهر السياسي