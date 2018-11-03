والي كسلا يؤكد أهمية دور هيئة المواصفات

أكد والي كسلا الأستاذ آدم جماع آدم؛ على الدور الذي يعول على الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس
في جوانب حماية الاقتصاد السوداني وصحة وسلامة المستهلك من خلال أدوارها الفنية والرقابية على كافة السلع والخدمات، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة الاهتمام ببرامج التوعية والتثقيف في عدد من الجوانب التي تبرز دور الهيئة من جهة وحماية المواطن.
جاء ذلك لدى لقائه مدير فرع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية كسلا المهندس خالد إبراهيم أحمد.
ووجه الوالي مدير فرع الهيئة بمراجعة بيئة السلخانات والمخابز؛ الى جانب الأسواق في ما يتعلق بصلاحيات السلع والاستمرار في تنفيذ الحملات التفتيشية للسلع وضبط الأسواق من المخالفات الصحية؛ خاصة في ما يتعلق بالمواد الاستهلاكية، مؤكدا تعاون حكومة الولاية عبر أجهزتها المختلفة مع الهيئة حتى تضطلع بدورها المنوط بها في حماية الاقتصاد وصحة المواطن.
من جانبه؛ أوضح مدير فرع الهيئة أن اللقاء جاء بغرض تقديم الدعوة للوالي لافتتاح المباني الجديدة لفرع الهيئة، وقدم تنويرا شاملا حول الدور الذي تضطلع به الهيئة في الجوانب الفنية والرقابية، مؤكدا حرصهم في الهيئة للقيام بدورهم كاملا؛ خاصة وأن ولاية كسلا تعتبر ولاية حدودية وذات أهمية في عمل المواصفات.
سونا