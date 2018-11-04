حريق هائل يقضي على متاجر بسوق “بور” بدولة الجنوب بعضها تابع لسودانيين مقتل وجرح “16” شخصاً في هجوم مسلح على مراعي أبقار بجونقلي بدولة الجنوب

شب حريق هائل في سوق مارول بمدينة بور بولاية جونقلي بدولة جنوب السودان ما أدى إلى تدمير ما لا يقل عن 32 محلاً تجارياً بعضها
يتبع لتجار سودانيين وقال محافظ مقاطعة بور الشمالية، دينق أدور، إن الحادثة وقعت عندما شنت مجموعة مسلحة هجوماً على مراعي الأبقار في منطقة جالي صباح الأربعاء الماضي. . فيما لقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة آخرون في هجوم مسلح شنه مسلحون في منطقة جالي بولاية جونقلي بدولة جنوب السودان.
وقال العديد من المتضررين لموقع “راديو أي” أمس، إنهم فقدوا الكثير من السلع ومبالغ مالية كبيرة بسبب الحريق.
وقال التاجر السوداني ياسين آدم محمد إنه فقد بضائعه، وأضاف “تلقينا معلومات بشأن اندلاع الحرائق في المساء وهرعنا إلى السوق لكنني لم أتمكن من إنقاذ أي شيء في المتجر”.
وقال تاجر جنوبي آخر يدعى جوزيف قرنق، إنهم فقدوا بضائع تصل قيمتها ملايين الجنيهات بسبب عدم وجود رجال إطفاء لإنقاذ متاجرهم، وأكد أنه كان موجوداً أثناء الحريق، لكنه لم يتمكن من إنقاذ أي شيء، مناشداً الحكومة والمنظمات غير الحكومية لمساعدتهم في إعادة بناء متاجرهم.
وكشف سكرتير الإعلام في الغرفة التجارية في جونقلي مبيور كوال أجوك ، عن إلقاء القبض على مشتبه بها فيما يتعلق بالحادث.
وأوضح المسؤول المحلي، أن الهجوم أدى إلى مقتل (9) أشخاص بينهم (3) نساء وطفل يبلغ من العمر (3) أعوام ، وإصابة (7) أخرين بجروح خطيرة، وأكد أن الجرحى يتلقون العلاج في مستشفى بور ووصف حالاتهم بالحرجة.
واتهم المحافظ، مجموعة من ولاية بوما، بالتورط في الهجوم على مراعي منطقة “أكوت”، مؤكداً هدوء الأوضاع الأمنية في المنطقة عقب الهجوم، وأشار إلى أن الحادثة تسببت في تفشي الخوف وسط المواطنين.
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