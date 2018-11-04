مطالبات بعودة المرحلة المتوسطة

طالب خبراء ومختصون في مجال التعليم بضرورة عودة المرحلة المتوسطة ووضع دراسات لمراجعة التعليم الخاص والأجنبي والاهتمام
بالعملية التعليمية، وأكدوا أن إلغاء المرحلة المتوسطة في العام 1992 تم بدون أي مبررات كافية ونفذ على عجل.
وقال الخبير التربوي مبارك يحيى في منتدى حماية المستهلك، يوم السبت، حول (السلم التعليمي المرحلة المتوسطة نموذجاً)، إن هناك عدم رضا من جهات سياسية لإعادة المرحلة المتوسطة، ودلل على ذلك من خلال قرارين تم إصدارهما، الأول كان في مؤتمر التعليم العام قبل ست سنوات؛ بإعادة المرحلة المتوسطة ولم ينفذ حتى الآن، والآخر كان قرار البرلمان قبل سنتين.
ولفت إلى حدوث كارثة في التعليم الفني بعد أن أصبح تعليماً لا مركزياً بل شأناً ولائياً، مضيفاً أن الولايات اعتبرته تعليماً “درجة ثانية” ولم تهتم به، وكان ذلك سبباً في انهياره، كاشفاً عن أن نسبة التعليم الفني 3,5 بالمئة.
وانتقد الأمين العام للمنتدى التربوي السوداني عمر بابكر الأمين، إلغاء المرحلة المتوسطة بموجب سياسات مؤتمر التعليم سنة 1992م دون مبررات كافية، ونفذت على عجل شديد ولم يشارك فيها المجتمع، واصفاً المرحلة المتوسطة بالمسمار الذي يربط بين مرحلتي الأساس والثانوي.
شبكة الشروق