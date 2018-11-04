خفايا زواج أبنة “عقار”.. ومقربون يكشفون عن رغبته في السلام

لقى زواج أبنة القيادي المعارض “مالك عقار” بالخرطوم (الجمعة) الماضية ردود أفعال وإهتمام كبير بعد ظهور عدد
من قيادات الدولة وحزب المؤتمر الوطني والنيل الأزرق أثناء مراسم العقد في فيديو أبرزهم “علي عثمان محمد طه” نائب رئيس الجمهورية الأسبق وكيلاً للعريس و”عبدالرحيم المتعافي” والي الخرطوم ووزير الزراعة الأسبق وكيلاً للعروس ود. “الفاتح عزالدين” رئيس الهيئة التشريعية الأسبق ممثلاً لمساعد الرئيس د. “فيصل حسن إبراهيم” والمحامي “عادل عبدالرحمن” وعدد من قيادات النيل الأزرق على رأسهم د. “فرح إبراهيم عقار” والمحامي “هشام محمود” والنائب البرلماني “عباس جمعة” والسيد “كمندان جمعة” و”عصام ميرغني” البرلماني ورئيس دائرة المؤتمر الوطني عن ولاية النيل الأزرق والأستاذ “عمر عثمان” وأخرين .
وحرص الصديق المقرب لعقار الأستاذ “باكشاب طلحة إبراهيم” البرلماني السابق ومن قيادات المزارعين بالنيل الأزرق على توضيح ما جرى في زواج أبنة “مالك عقار” التي تعمل ملازماً بالشرطة وتقيم في بيت أسرتها بالخرطوم، وقال في حديثه أمس، إن علاقة قوية تربطه بـ”مالك عقار” كونهم أبناء منطقة النيل الأزرق ومنذ الدراسة والصغر، وعمله معه بمجلس وزراء حكومته عندما كان والياً للنيل الأزرق وتواصله الدائم معه.. ولهذا كلفه بأن يقوم بترتيبات زواج كريمته ودعوة عدد من القيادات رغم الخلافات السياسية .
وأضاف “باكشاب” إن قصة ترتيبات الزواج بدأت الأسبوع الماضي عندما اتصل به “مالك عقار” وتم الاتفاق أن يكون العقد يوم (الجمعة 26 من أكتوبر) بصالة الصفاء بالخرطوم وتوجيه الدعوة وأبان انه وللعلاقة الوطيدة بين “المتعافي”و”عقار” تم الاتفاق على ان يكون د. “عبدالحليم المتعافي” وكيلاً للعروس وفوضه بأن يقوم بالدعوة وكل الترتيبات .
وأكد “باكشاب” بأن العرس كان جامعاً لكل اطياف السياسة وكان رسالة عميقة تؤكد مدى السلام الاجتماعي والسياسي بين أهل السودان مهما فرقت بهم السياسة وأوضح أن الشعور العام للجميع أثناء وبعد عقد القران كان مفعماً بالسعادة، وعبر الجميع عن سعادتهم باللقاء في مناسبة زواج أبنة “مالك عقار” التي لها دلالاتها العميقة .
ومن جهة أكد “باكشاب” أن “مالك عقار” مازال يحن للبلاد ويسعى لأن يعم السلام كل أنحاء السودان ويقوم بمقر إقامته بأديس أبابا بجهود كبيرة ستفضي قريباً الى سلام وهو حريص على ذلك بحد قوله، كما كشفت عن إتصالات كثيفة مع عدد من المعارضين بالخارج ودعوتهم للإنضمام لركب السلام والحوار من أجل الوطن مطالباً الطرفين بوضع حلول مرنة للم شمل الأمة السودانية كما توقع بأن تفضي جولة المفاوضات القادمة بين وفدي الحكومة والحركة الى خطوات إيجابية لإنهاء الحرب بالبلاد .
وفي ختام حديثه وبحسب صحيفة المجهر قال إن زيجة أبنة “مالك عقار” بحضور “علي عثمان محمد طه” حلت بركة كبيرة سيجنى ثمارها قريباً كل أهل السودان .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
قرفان منكم
2018/11/04 at 2:36 م (UTC 2) رابط التعليق
[وفي ختام حديثه وبحسب صحيفة المجهر قال إن زيجة أبنة “مالك عقار” بحضور “علي عثمان محمد طه” حلت بركة كبيرة سيجنى ثمارها قريباً كل أهل السودان]]]] بالله؟ بركة؟بمناسبة شنو حضور على عثمان؟ وللا وكالة المتعافي؟ ربنا يوفق العروس في زواجها ومبروك عليها. لكن ما اعتقد اي بركة تحل على اهل السودان لانو اهل السودان جربوا علي عثمان والمتعافي قبل كدا لمدة ٣٠ سنة هل كانت هناك بركة؟؟؟ لا والله بل كانت ٣٠ سنة من النحس المتواصل…. قال بركة قال!!!