(500) ألف فرصة كسب في (الخرطوم عاصمة الإنتاج) لـ2019

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم د.أمل البيلي استهداف مشروع (الخرطوم عاصمة الإنتاج) توفير ١٢٥ ألف فرصة كسب هذا العام و500 ألف فرصة بحلول العام القادم.
وأشارت البيلي لأهمية توسيع دائرة الإنتاج وتحقيق الأمن الغدائي وإحلال الواردات وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل مبينة أن هناك تدخلا غير مباشر من الوزارة يتمثل في تعزيز قيمة العمل والإنتاج ونشر ثقافة العمل الحر من خلال جملة من البرامج تشمل الزراعة المنزلية والفلاحة المدرسية وتشجيع الأفراد والجماعات على الانخراط في عملية الإنتاج والإنتاجية.
صحيفة السوداني.