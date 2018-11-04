محاكمة (3) شبان بقتل إمام مسجد

واصلت محكمة أمبدة الجنائي سماع شهود الاتهام في قضية (3) شبان يواجهون الاتهام بقتل إمام مسجد أمام منزله بمنطقة الحارة (12).
وبحسب الاتهام، فإن الشرطة تلقت بلاغاً من مواطن أفاد فيه بالعثور على جثة المجني عليه في الشارع في الساعات الأولى من الصباح. وهرع فريق مسرح الحادث برفقة الأدلة الجنائية واتخذ الإجراءات الأولية، وأحال الجثمان إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة. وكشف تقرير الطبيب أن سبب الوفاة الطعن النافذ وتهتك الرئة والأوردة والشرايين بسبب آلة حادة تشبه السكين. وباشرت الشرطة تحرياتها وألقت القبض على المتهم الأول واعترف بارتكابه الجريمة، وأفاد بأنه دفع المجني عليه على الأرض وسدد له طعنة بالسكين، وأرشد إعلى المتهم الثاني واعترف بطعنه المجني عليه وأخْذ مبالغ مالية منه. وألقت الشرطة القبض على المتهم الثالث ونفى صلته بالجريمة، وبعد اكتمال التحقيقات وجهت لهم النيابة تهمة تحت المادة (21\130) من القانون الجنائي الاشتراك في القتل العمد.
صحيفة السوداني.