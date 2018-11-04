سماع المتحري في بلاغ شركتين وبنك شهير

حددت محكمة جنايات جرائم الفساد بالخرطوم جنوب جلسة اليوم لسماع المتحري في قضية شركتين وبنك شهير.
وكانت نيابة أمن الدولة وحدة جرائم الفساد، لجنة مخالفات حصائل الصادر قد أحالت للمحكمة (3) بلاغات في مواجهة المتهمين.
وبحسب الاتهام، فإن الشركات تنشط في مجال الأدوية واستولت على مبالغ مخصصة من حصيلة الصادر خصصها بنك السودان المركزي لاستيراد الأدوية، بينما قام المتهمون بأخذها واستخدامها في غير استيراد الأدوية من دون حق أو إذن تجاري في هذا النشاط، وذلك بالتلاعب بمبالغ مالية تُقدَّر بمليارات الجنيهات.
صحيفة السوداني.