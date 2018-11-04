اللحو يدعو الفنانين لتخفيض (عَدّاداتهم)!

طَالَبَ الفنان الكبير علي إبراهيم اللحو، الفنانين بتخفيض عَدّاداتهم العالية حتى يستطيع مُعجبوهم ومُحبُّوهم من البسطاء أن يستستمع بهم في مُناسباتهم..
مُوضِّحاً لـ(كوكتيل): (هُناك فَنانون يَضعون أسعاراً فَلكية ومُبالغ فيها كَعدّادات لهم، وهو أَمرٌ غير مُحَبّب لأنّ ذلك سيفقدهم جمهورهم من الذين يُريدون أن يَتَغَنّوا لهم في مُناسباتهم، ومن يَدفعون تلك الأرقام الخيالية للفنانين هم الأغنياء فقط، والفنان جمهوره من فئات المُجتمع كَافّة وليس الأغنياء فقط)، مُضيفاً: (تلك العَدّادات الخيالية لا مُبرِّر لها على الإطلاق، نحن في الماضي كُنّا نُغَنِّي لأيامٍ مُتتاليةٍ وبالمَجّان، ولهؤلاء الفَنانين أقول لهم أهدوا بعض الشئ و(خُتُّوا الكُورة واطة).
الخرطوم: محاسن
صحيفة السوداني.