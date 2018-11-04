نهر النيل: المركز وراء أزمة الدقيق بالولاية

عزا والي نهر النيل، حاتم الوسيلة، الأزمة الحادة في الدقيق بولايته إلى أسباب قومية، كاشفاً عن خفض السلطات المركزية لحصة الولاية من الدقيق لما يقارب النصف..
وأبان أن حكومته تعكف حالياً على وضع معالجات آنية. وأكد الوسيلة لــ»الشروق»، أن حكومته تقود جهوداً حثيثة تخفف من حدة تداعيات الأزمة على المواطن، وذلك إلى حين انفراجها بشكل كلي على المستوى المركزي .
وقال إنهم اتخذوا تدابير ظرفية بتخصيص حصة الدقيق المدعوم من الدولة لاستهلاك المواطن اليومي، على أن تتكفل المحال التجارية والمطاعم العامة بتوفير ما يلزمها من الدقيق بالشراء مباشرة من السوق بالسعر التجاري ،وأعلن الوسيلة عن ضبط قنوات التوزيع إدارياً، ومراقبة جميغ المنافذ أمنياً، للحيلولة دون التلاعب بحصص الدقيق وتهريبه إلى خارج الولاية.
عطبرة: صحيفة الانتباهة