مدير المواصفات والمقاييس الأسبق د. إبراهيم محمد أحمد: أعفيت لرفضي دخول أسمنت فاسد

كشف المدير الأسبق للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الأسبق د. إبراهيم محمد أحمد، معلومات تنشر لأول مرة بشأن إعفائه،
وقال: “أعفيت بقرار مزور من مجلس الوزراء وبعد أربعة أشهر وصلني خطاب آخر بإعفائي من المنصب، وأنا الآن بحوزتي خطابان للإعفاء”.
وعزا د. إبراهيم بحسب صحيفة التيار قرار إعفائه من منصبه كمدير للهيئة لحظره دخول أسمنت غير مُطابق للمواصفات، وتابع: “أصريت على موقفي وكانت النتيجة إساءات شخصية من رجل الأعمال الذي استورد السلعة التي حظرت دخولها”، وأضاف د. إبراهيم: “لو كنت مديراً عاماً للهيئة حالياً لن أسمح بدخول آية سلعة غير مُطابقة حتى لو وضع سيف على رقبتي، وما بنصاع لأي قرار سياسي نهائياً”.
الخرطوم (كوش نيوز)