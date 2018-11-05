بالصور .. كيم جونغ أون يفاجئ الجميع في عطلة نهاية الأسبوع

فاجأ الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الجميع بحضوره حفلا فنيا كوريا صينيا في بيونج يانج خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث جلس وسط القاعة وصافح المغنين عند الختام.
وأشاد كيم بالحفل الموسيقي المقام في مسرح “مانسو” للعروض الفنية، قائلا: إنه “على يقين أن العلاقة الودية التقليدية بين البلدين (الصين وكوريا الشمالية) والتي تخطت مختلف الأمواج من المصاعب عبر التاريخ، ستتطور أكثر مستقبلا”، مشيرا إلى أنه شاهد عروضا تعكس المحبة والوئام القائم بين شعبي البلدين، وكانت مميزة ودقيقة من الناحية الفنية، حيث استمتع بمشاهدة العروض بدون أن يشعر بانقضاء الوقت، معربا عن رغبته في مشاهدة هذه العروض مرة أخرى.
وتعتبر زيارة الفريق الصيني من المطربين والراقصين والموسيقيين ونجوم السينما بقيادة وزير الثقافة والسياحة، لوه شوجانج، كجزء من مساعي توسيع التبادلات الثقافية بين شعبي البلدين، وقد عبر كيم عن تقديره الخاص للزعيم الصيني شي جين بينغ على إرساله الفنانين إلى بيونج يانج.
يشار إلى أن الوفد الفني الصيني زار بيونج يانج يوم الجمعة، حيث أقامت وزارة الخارجية الكورية الشمالية وليمة على شرف الوفد بفندق كوريو في بيونج يانج، وحضر الزعيم كيم عروضا فنية مشتركة بين البلدين.