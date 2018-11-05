مقتل نمرة افترست 13 شخصاً في الهند

بعدما افترست النمرة آفني نحو 13 شخصاً في الهند، قتلت يوم الجمعة بعد مطاردة واسعة النطاق، بحسب ما ذكرت “Die Zeit ” الألمانية.
وأكدت الشرطة المحليّة الخبر، إذ استمر البحث عن آفني نحو 3 أشهر. وكان لدى وزارة الغابات في ولاية مهاراشترا فريق مطاردة مؤلّف من 200 شخص مع كاميرات مراقبة، وطائرات بدون طيار، وكلاب كشف. وتعدُّ النمرة آفني، مسؤولة عن مقتل العديد من القرويين بالقرب من غابة راليغاون منذ يونيو/ حزيران من عام 2016.
وانقسم النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي حول مقتل النمرة آفني، فاعتبر بعضهم أنّ قتلها جريمة، والأفضل هو تخديرها وإعادتها إلى مكان آمن غير مأهول بالسكان. لكن من ناحية أخرى، أظهرت العديد من الصور التلفزيونية، احتفال السكان بمقتل النمرة، لما كانت تمثّله من تهديدٍ لهم. وتمتلك الهند أكبر عددٍ من النمور البرية في العالم. ووفقاً للوكالة الوطنية لحماية النمور، فإنه كان هنالك 2226 نمراً فقط عام 2015.
(العربي الجديد)