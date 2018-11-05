هل تبحث عن السعادة؟ اليك الحل من خلال برجك

لا شكّ أن السعادة هي جلّ ما يبحث عنه الشخص في حياته، التي قد يعتريها الكثير من الحزن. الاّ أن كل برج يحتاج الى شيء معين ليحصل على السعادة المطلقة. فإليكم ما يحتاج كل برج التخلص منه..
– الحمل: الثة الزائدة في الآخرين.
– الثور: تذكر أشياء وأشخاص انتهوا منذ زمن.
– الجوزاء: التخلص من أشخاص لايستحقون لقب أصدقاء.
– السرطان: الابتعاد عن الصور والرسائل القديمة من أشخاص انتهوا من حياتك.
– الأسد: الانتباه من الحرص الزائد على مشاعر الآخرين .
– العذراء: التخفيف من القلق من أن لا يكون كل شيء مثالي.
– الميزان: تجنب الحرص على إرضاء الجميع أحيانًا.
– العقرب: العمل على نسيان الذكريات السيئة والمؤلمة التي تجرحك.
– القوس: الامنتناع عن اعطاء مزيد من الفرص للبعض على أمل أن يتغير.
– الجدي: التخفيف من القلق المبالغ من الغد وما يحمله.
– الدلو: العمل على تغيير مظهر البرودة والقسوة الذي يخفي المشاعر أحيانًأ.
– الحوت: التخلص من أي شخص يؤذيك نفسيًا، فأنت غير مجبر على تحمل الأذى وأن يحزن.
العربي الجديد