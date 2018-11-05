محمد حاتم سليمان: سأظل جندياً مخلصاً للوطن والمؤتمر الوطني

حاتم أكدا استعداده لخدمة الحزب والوطن..
أكد نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم كامل مصطفى اكتمال إجراءات التسليم والتسلم بينه وبين سلفه محمد حاتم سليمان نائب رئيس الحزب السابق، بحضور رؤساء القطاعات وأمناء الأمانات ورؤساء الحزب بالمحليات.
وأضاف في تصريحات صحفية عقب إجراءات التسليم والتسلم أن الاجتماع استعرض الجهود المبذولة خلال السنوات الثلاث الماضية والتكاليف الخاصة بعمليات البناء التنظيمي القادمة التي تعقبها مرحلة الاستعداد للانتخابات القادمة في 2020م، مبيناً أن ما اطلع عليه من قيادات الحزب بولاية الخرطوم يؤكد أن الاستعدادات للبناء والانتخابات وصلت مرحلة متقدمة، موضحاً أن بناء وطني الخرطوم سيكون ملحمة تتفاعل فيها كل هياكل وقيادات الحزب، بدءاً من شعب الأساس وحتى مؤتمر الولاية المزمع انعقاده في منتصف مارس القادم. وثمن كامل مصطفى جهود سلفه الأستاذ محمد حاتم سليمان التي بذلها خلال تقلده منصب نائب رئيس الحزب بالولاية، متمنياً له التوفيق والسداد في ساحات العمل الوطني. وعلى صعيد متصل أوضح الأستاذ محمد حاتم أنه سيكون جندياً مخلصاً لحزبه المؤتمر الوطني، مؤكداً استعداده لخدمة الحزب والوطن.
صحيفة الانتباهه.
1 التعليقات
وطني100%
2018/11/05 at 7:41 م (UTC 2) رابط التعليق
أنتو الوطن دا مافيهو جنود غيركم
انت ومعتمد امدرمان ود عبد العزيز
وكبيركم اللمبي خربتو البلد ولسه مصرين تجيبو اخرا