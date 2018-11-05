الغرامة 50 ألف جنيه لمتهم في تخزين كميات من الوقود

المحكمة أمرت بالسجن 6 أشهر حال عدم دفع الغرامة
أصدر قاضي محكمة الطوارئ بمدينة الأبيض بشمال كردفان، حكماً بالغرامة 50 ألف جنيه سوداني والسجن ستة أشهر حال عدم الدفع، على متهم بتخزين 15 برميل جاز و”جركانين كبيرين” داخل “كونتينر” بموقع الشاحنات شرق مطار الأبيض بغرض البيع بالسوق الأسود.
وتمكنت قوة من إدارة الشرطة الأمنية ولاية شمال كردفان بقيادة الملازم أول شرطة عمر محمد عمر حسن مدير الشرطة الأمنية محلية شيكان، من ضبط المتهم وفتح بلاغ ضده بالقسم الأوسط للشرطة تحت المادة 4 من قانون الطوارئ.
وأشار مدير الشرطة الأمنية بولاية شمال كردفان المقدم شرطة حاتم محمد زايد، إلى يقظة قوات الشرطة ورصدها الدقيق لكل المواد البترولية والسلع الاستراتيجية والأساسية، ووعد بالمزيد من الإنجازات ورصد ومتابعة كل الظواهر الاقتصادية السالبة بالولاية
شبكة الشروق