كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > جرائم وحوادث > الغرامة 50 ألف جنيه لمتهم في تخزين كميات من الوقود
الأقسام :

جرائم وحوادث

2018/11/05

2018/11/05


الغرامة 50 ألف جنيه لمتهم في تخزين كميات من الوقود



شارك الموضوع :

المحكمة أمرت بالسجن 6 أشهر حال عدم دفع الغرامة

أصدر قاضي محكمة الطوارئ بمدينة الأبيض بشمال كردفان، حكماً بالغرامة 50 ألف جنيه سوداني والسجن ستة أشهر حال عدم الدفع، على متهم بتخزين 15 برميل جاز و”جركانين كبيرين” داخل “كونتينر” بموقع الشاحنات شرق مطار الأبيض بغرض البيع بالسوق الأسود.

وتمكنت قوة من إدارة الشرطة الأمنية ولاية شمال كردفان بقيادة الملازم أول شرطة عمر محمد عمر حسن مدير الشرطة الأمنية محلية شيكان، من ضبط المتهم وفتح بلاغ ضده بالقسم الأوسط للشرطة تحت المادة 4 من قانون الطوارئ.

وأشار مدير الشرطة الأمنية بولاية شمال كردفان المقدم شرطة حاتم محمد زايد، إلى يقظة قوات الشرطة ورصدها الدقيق لكل المواد البترولية والسلع الاستراتيجية والأساسية، ووعد بالمزيد من الإنجازات ورصد ومتابعة كل الظواهر الاقتصادية السالبة بالولاية

شبكة الشروق

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

سودافاكس