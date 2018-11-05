منظمة حقوقية: (53) حالة إختطاف نفذتها حركات دارفور بليبيا

في تقرير عن ضحايا الخطف خلال التسع أشهر الماضية
أصدرت منظمة التضامن لحقوق الإنسان الليبية، تقريراً عن ضحايا حوادث الخطف والاغتيالات التي وقعت في ليبيا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
ورصدت المنظمة في تقريرها (859) ضحية جراء حوادث الخطف والاغتيالات، التي وقعت في عدة مدن مختلفة في ليبيا، منها عدد (53) ضحية إختطاف نفذتها الحركات الدارفورية المرتزفة، خاصة على الطريق الصحراوي الذي يربط الكفرة وتازربو بجالو وأوجلة.
وقالت المنظمة في تقريرها أنها تناولت ما تمكنت من تأكيد حدوثه من عمليات قتل وخطف، ولم تتناول ما تم في المواجهات العسكرية.
الكفرة (smc)