طلاب جامعة الزعيم الأزهري يعلنون فك الاعتصام ومواصلة الدراسة

أعلن طلاب جامعة الزعيم الأزهري فك اعتصامهم المفتوح وذلك بعد استجابة إدارة الجامعة لمطالبهم المتمثلة في تهيئة البيئة الجامعية.
وكان الطلاب دخلوا في اعتصام مفتوح بكل مجمعات الكليات في الأيام الماضية احتجاجاً على التردي البيئي، في وقت وصفت إدارة الجامعة مطالب الطلاب بالمشروعة، وأكدت حرصها على تهيئة البيئة الجامعية، وأشارت إلى فراغها من إنشاء كليات مهيأة للطلاب.
وقال رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة محي الدين شرفي لـ(الجريدة) أمس، إن إدارة الجامعة استجابت للمطالب وفق جدول زمني لحل كافة مشاكل الطلاب، ولفت إلى توصلهم لتفاهمات تم بموجبها فك الاعتصام ومواصلة الدراسة.
ومن جانبها كشفت مديرة الإعلام والعلاقات العامة بجامعة الزعيم الأزهري د. إيناس محمد أحمد عن تكوين لجنة من مجلس العمداء مع الطلاب للنظر في مطالبهم، وأفادت أن اللجنة قررت حل مشكلة الطلاب وفق جدول زمني محدد، وأوضحت أنه تم الاتفاق بين الإدارة والطلاب على فك الاعتصام، ووصفت الحلول التي توصل لها الطرفان بالمرضية، ونوهت إلى حرص الإدارة على معالجة المشاكل التي تعترض الطلاب.
الخرطوم: شذى الشيخ
صحيفة الجريدة