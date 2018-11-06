وزير الصحة: لا فجوة في الدواء والأنسولين متوفر بالإمدادات

كشف عن اجتماع مع المستوردين لإيجاد مخرج للدواء
أكد وزير الصحة الاتحادي “محمد أبو زيد مصطفى” توفّر أدوية السكري (الأنسولين)، وقطع بعدم وجود فجوة في الدواء. وكشف الوزير في تصريحات صحفية عن عقد اجتماع مع غرفة مستوردي الأدوية لإيجاد مخرج ومعالجات جذرية لتوفير الدواء بأسعار مناسبة، مشيراً لعقد اجتماعات مكثفة مع غرفة مستوردي الأدوية، مؤكداً اهتمام رئاسة الجمهورية بتوفير الدواء للمواطنين.
وجدد “أبو زيد” الحرص على مصلحة المواطن وتوفير الأدوية بأسعار معقولة دون الإضرار بمستوردي الأدوية. وطمأن الوزير مرضى السكري بتوفير دواء الأنسولين بكميات كبيرة في صيدليات الإمدادات الطبية بسعر (40) جنيهاً، نافياً وجود شحّ في العقار.
الخرطوم ـ فاطمة عوض
صحيفة المجهر .