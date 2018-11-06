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اقتصاد وأعمال

2018/11/06

2018/11/06


“صناع السوق”: (3) منافذ مصرفية بمطار الخرطوم لشراء عملات المغتربين



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كشفت آلية تحديد سعر الصرف (صناع السوق) عن اقامة (3) منافذ مصرفية لعدد من البنوك بمطار الخرطوم لصرف العملات للعائدين عبر المطار..

مؤكداً ان السعر الذى تطرحة الالية يعد مجزياً للمغتربين.

وأوضح د. عبد الحميد محمد جميل رئيس الآلية لــــــ(smc) أن الالية نجحت فى إستقطاب نسبة معتبرة من النقد الأجنبى شملت عائدات الصادر والتحويلات فضلاً عن بيع الودائع الإستثمارية بالعملات الحرة وتحويلها للعملة المحلية، وزاد قائلا: ان موارد الآلية تسير فى إتجاة تصاعدى .

وتوقع جميل نجاح سعر الصرف عبر الآلية وصولاً لسعر موحد يرضى الجميع ويحقق الاستقرار للاقتصاد، مجددا التاكيد على ضرورة ثبات سعر الصرف دعماً للقطاع الانتاجي حتى يتمكن المصدر والمغترب الى جانب المواطن من إيجاد الاسعار المناسبة لتوفير الإحتياجات .

الخرطوم (smc)

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