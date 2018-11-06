6 عوامل تسبب انسداد شرايين القلب احذروها

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن هناك 6 عوامل تسبب انسداد شرايين القلب.
ورتب النمر العوامل من الأقوى إلى الأضعف، حيث جاءت كالتالي:
1- ارتفاع الكلسترول.
2- التدخين.
3- الضغوط النفسية الاجتماعية.
4- عدم التحكم السكري.
5- عدم التحكم بالضغط المزمن.
6- التاريخ العائلي بأمراض الشرايين المبكرة.
وقدم النمر طريقة الحماية من حدوث الضغط، ومنها تقليل الملح، وأن يكون الوزن مناسبًا للطول، مع الحصول على قدر كافٍ من النوم.
وأيضًا يجب منع التدخين، وتناول الفواكه وممارسة الرياضة، وأخيرًا “الفرار” من كل ما يسبب التوتر والضغط النفسي كالفرار من الأسد.
المواطن