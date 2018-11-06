كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > منوعات > هكذا علق الزعيم على شائعة موته للمرة الرابعة.. زي البومبال
الأقسام :

منوعات

2018/11/06

2018/11/06


هكذا علق الزعيم على شائعة موته للمرة الرابعة.. زي البومبال



شارك الموضوع :

علق الفنان المصري عادل إمام على الشائعات التي تحدثت عن وفاته إثر تعرضه لنوبة قلبية حادة قبل أيام، قائلاً

: “شائعة وفاتي كانت مختلفة هذه المرة، وهي إصابتي بنوبة قلبية أدت إلى وفاتي”.
ووجه الزعيم تساؤلاً لمروجي الشائعة: “هي نوبة قلبية ولا وفاة ولا نوبة قلبية أدت إلى وفاة؟”، مضيفاً “كويس إن الواحد بيقرأ النعي بتاعه وهو عايش”.

وأضاف الزعيم: “أنا زي البومب الحمد لله”، في إشارة إلى أن صحته جيدة ولا يعاني من شيء، وتكذيباً لهذه الشائعات.

وتابع الفنان عادل إمام قائلاً: “اعتدت على انتشار شائعة وفاتي كل فترة، فقد توفيت في السنوات الأخيرة 4 مرات”.

من جهته، كشف نقيب المهن التمثيلية المصرية أشرف زكي أنه تواصل مع عادل إمام شخصياً عبر الهاتف للاطمئنان عليه، مؤكداً أنه بصحة جيدة.

المواطن نت

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

سودافاكس