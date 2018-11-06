هكذا علق الزعيم على شائعة موته للمرة الرابعة.. زي البومبال

علق الفنان المصري عادل إمام على الشائعات التي تحدثت عن وفاته إثر تعرضه لنوبة قلبية حادة قبل أيام، قائلاً
: “شائعة وفاتي كانت مختلفة هذه المرة، وهي إصابتي بنوبة قلبية أدت إلى وفاتي”.
ووجه الزعيم تساؤلاً لمروجي الشائعة: “هي نوبة قلبية ولا وفاة ولا نوبة قلبية أدت إلى وفاة؟”، مضيفاً “كويس إن الواحد بيقرأ النعي بتاعه وهو عايش”.
وأضاف الزعيم: “أنا زي البومب الحمد لله”، في إشارة إلى أن صحته جيدة ولا يعاني من شيء، وتكذيباً لهذه الشائعات.
وتابع الفنان عادل إمام قائلاً: “اعتدت على انتشار شائعة وفاتي كل فترة، فقد توفيت في السنوات الأخيرة 4 مرات”.
من جهته، كشف نقيب المهن التمثيلية المصرية أشرف زكي أنه تواصل مع عادل إمام شخصياً عبر الهاتف للاطمئنان عليه، مؤكداً أنه بصحة جيدة.
المواطن نت