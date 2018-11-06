أكاديمي أمريكي: واشنطن تنظر للسودان بأهمية وتتوق لتطوير العلاقات معه

قال أنه يشكل جسر للتواصل بين افريقيا والشرق الاوسط
قال ماكسمليان انقر هولزر نائب المدير التنفيذي لمعهد التعليم الدولي الأمريكي (IIE) إن السودان يمكن أن يشكل حلقة وصل وجسر تواصل بين افريقيا والشرق الاوسط، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تنظر للسودان باهمية بالغة وتتوق لتطوير العلاقات معه.
وأوضح ماكسمليان عضو وفد الجامعات الأمريكية الذي شارك في ملتقى الجامعات السودانية الأمريكية مؤخراً في تصريح لـ(smc) إن السودان له العديد من المميزات التعليمية والعلماء الذين يمكنهم صناعة التحول السياسي والتغلب علي جميع التحديات الدبلوماسية، مشيراً إلى تحسن العلاقة الدبلوماسية بين البلدين وإزدهارها في الآونة الأخيرة.
الجدير بالذكر أن معهد التعليم الدولي (IIE ) هو(مؤسسة أمريكية) ، وللمعهد عدد من المهام تختص بتوحيد الشعوب عبر التعليم وتذليل العقبات والحواجز لتجاوز الحدود والنهوض بالشعوب عن طريق الفهم المتبادل وتبادل الافكار وذلك عبر تبادل التعليم .
الخرطوم (smc)
1 التعليقات
مواطن
2018/11/06 at 9:52 م (UTC 2) رابط التعليق
Then why you pull Sudan into the fire?