مواطنون بقرية (المشيرعات) بسنار: لدينا مدرسة واحدة مختلطة للأساس ولا توجد (ثانوية)
الأطفال يتركون الدراسة مبكراً وبعض النساء يضعن مواليدهن قبل الوصول للقابلة الوحيدة
شكا مواطنون بقرية (المشيرعات) بوحدة ود النيل الإدارية بمحلية أبو حجار غرب ولاية سنار، من عدم توفر الخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء، ولفتوا إلى وجود مدرسة أساس واحدة بالقرية للبنات والبنين ويوجد بها 5 فصول، وكشفوا عن نقص المعلمين والإجلاس والكتب، ونوهوا إلى ترك الكثيرين من الطلاب للتعليم من مرحلة الأساس والاتجاه للعمل في الزراعة والرعي.
وقال رئيس اللجنة الشعبية بالقرية سيد علي مرزوق لـ(الجريدة) أمس، إن هناك مشاكل كبيرة في الخدمات بالقرية التي تقطنها نحو (600) أسرة، منها عدم توفر بيئة تعليمية مناسبة مع نقص في المدارس الأساسية والإجلاس والكتب والمعلمين، ونوه إلى وجود مدرسة أساسية واحدة مختلطة للبنات والبنين لا توجد بها دورات مياه لانهيار الدورات التي أنشأتها منظمة اليونسيف بسبب الخريف.
وأضاف أن بالمدرسة (7) معلمين فقط وأن عددهم لا يكفي مقارنة مع عدد الطلاب، وانتقد عدم وجود مدارس ثانوية تستوعب التلاميذ بعد تخرجهم من الأساس، مما أدى إلى عدم استمرارهم في التعليم ودفع الكثيرين منهم إلى العمل في الرعي والزراعة، وحذر من تأثير ذلك على مستقبلهم.
وأشار رئيس اللجنة الشعبية إلى عدم وجود أسرّة في المركز الصحي الذي لم يكتمل العمل فيه، وأبان أن المعمل غير متكامل، ونبه الى وجود قابلة واحدة يصعب الوصول إليها في الخريف، مما أدى إلى مضاعفات وسط الحوامل، وذكر: (وبعضهن أحياناً يضعن مواليدهن في الطريق).
الخرطوم: فدوى خزرجي
صحيفة الجريدة