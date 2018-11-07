رئيس الوزراء: انفراج ندرة الدقيق واختفاء ظاهرة الصفوف اليوم

أعلن رئيس الوزراء، معتز موسى، عن استلام الخرطوم وبقية الولايات حصتها من الوقود كاملاً، وتوقع اختفاء ظاهرة صفوف المواطنين أمام المخابز اعتباراً من اليوم..
ولم يستبعد تسرب الدقيق المدعوم إلى الأسواق بجانب استخدامه في غير إنتاج الخبز.
وشدد معتز خلال الرد على تقرير اللجنة الطارئة لمناقشة خطابه بالبرلمان أمس، على ضرورة وضع إدارة مثالية للسلع المدعومة، وأضاف “وجود مخبز وداخله محل حلويات كيف نضمن أنه لا يستخدم الدقيق المدعوم؟”، وقال إنه دخل محل للحلويات وأبلغه صاحب المحل بأن الكيلو بـ 800 جنيه، وأضاف “لم أرفض لأنني وجدت مافي طريقة للتراجع”.
وشدد على ضرورة الدخول في حوار شفاف حول “هل هذا الدعم على ما يرام”، وقال “لا أتحدث عن رفع دعم ولكن أتحدث عن إدارة الدعم بطريقة ناجزة تعطي نتائج، ويجب أن يدار بحزم وحكمة تأتي بنتائج”.
في السياق عزا نواب، أزمة الخبز والوقود والنقود في المصارف، بسبب سوء الإدارة، وطالب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عبد الله مسارالحكومة بأن تكون على قدر تفاؤل الشعب “ولا تخيب آماله”.
ودعا رئيس الوزراء بوضع يده على الشركات الحكومية، وأضاف أنها باتت تعمل لمصلحة أفراد، بجانب مراجعة الخصخصة.
صحيفة السوداني.