كشف البرنامج الكوميدي (قربت عليكم) على قناة سودانية24 الذي يقدمه الممثل الكوميدي محمد جلواك
– كشف عن تغير كبير في برنامج الفتيات السودانيات بعد انتشار أجهزة الموبايل الذكية التي تتصل بخدمة الإنترنت حيث ذكرت عدد من البنات أنهن أصبحن يساهرن حتى الساعات الأولى من الصباح .
وأوضحت الفتيات بأن أكثر سهرهن يكون من خلال التصفح على مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهدة الأفلام على اليوتيوب بجانب تصفح الواتساب والفيس بوك .وذكرن بأن سهرهن يبدأ ما بعد منتصف الليل.
ويذكر بأن ظاهرة السهر الليلي قبل انتشار الأجهزة الذكية كانت مرتبطة بالأولاد الذكور حيث كان متاح لهم متابعة المباريات وحضور الأفلام في صالات العرض السينمائي بينما البنات كن يستسلمن للنوم في أوقات مبكرة عقب صلاة العشاء .
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: الأجهزة الذكية تغير عادات الفتيات السودانيات (ويوتيوب) يساهر بهن حتى الساعات الأولى من الصباح