اتجاه لإنفاذ مشروع (مشردون من أجل الإنتاج) بالخرطوم

كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم د.أمل البيلي عن استراتيجية الوزارة للحد من ظاهرة التشرد ودمج المشردين وسط المجتمع عبر مشروع (مشردون من أجل الإنتاج) ومشروعات ديوان الزكاة لأسر المشردين.
جاء ذلك خلال مخاطبتها ورشة إعداد وتأهيل المشردين ودمجهم في المجتمع التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع المجلس التنمية البشرية والعمل وأكاديمية الخرطوم للعلوم الإدارية.
وأوضحت البيلي أن الورشة تأتي في إطار تعزيز دور المجتمع تجاه ظاهرة التشرد ومراجعة سياسات الوزارة تجاه الظاهرة وابتكار حلول ووسائل ناجعة للحد من منها والقضاء عليها، داعية لعقد شراكات مع عدد من الجهات بغرض دمج المشردين بالمجتمع واستعرضت جهود الوزارة في مكافحة ظاهرة التشرد حتى توجت باستصدار أول قانون بالسودان في العام 2015م يجرّم التسول المنظم ويكافح التسول والتشرد.
ودعت ميادة سوار الذهب لمعالجة المشكلات الاجتماعية التي أدت إلى ظاهرة التشرد وسط المجتمع متعهدة بتنفيذ توصيات الورشة وترجمتها لبرامج عمل.
الخرطوم:عبير
صحيفة السوداني